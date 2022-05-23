ВСУ отбили 11 атак российских военных и сбили Су-25
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Северодонецке повреждены 5 многоэтажек и торговые площади рынка.
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По информации главы Луганской ОВА, ранения получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу.
Сергей Гайдай сообщил, что во время наступления на Северодонецк россияне вели боевые действия в районах Пурдовки и Александровки и штурмовали Тошковку.
Как сообщил глава Луганской ОВА, в течение 22 мая было отбито 11 вражеских атак, в результате чего уничтожено:
- 6 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 6 единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, по информации Гайдая, подразделения противовоздушной обороны сбили российский беспилотник типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.
Россияне обстреляли Лисичанск
Сергей Гайдай сообщил, что 22 мая под плотным огнем российских военных находился Лисичанск и другие населенные пункты Луганской области.
По его словам, за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. В Лисичанске было зафиксировано разрушение в 13 домах. В результате попадания российского снаряда в один из домов погибла женщина.
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Также Гайдая проинформировал, что мощные удары не раз выдерживал Новодружеск, где разрушены 28 домов.
Еще 13 домов потерпели разрушения в Золотом, 4 – в Почечном, по 3 – в Николаевке и Екатериновке, 2 – в Горном.
Последствия вражеских обстрелов Луганской области / Фото из социальных сетей Сергея Гайдая
Какая ситуация в Луганской области
- Вооруженные силы России сосредоточили свои силы на захвате Северодонецка. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что бои за город продолжаются днем и ночью .
- По его словам, количество обстрелов Северодонецка возросло в разы , что затрудняет эвакуацию мирных людей. Оккупанты пытаются разрушить город, как Попасную и Рубежное.
- Гайдай отмечал, что Россия бросила все силы, чтобы захватить Северодонецк или отрезать Луганскую область по трассе Лисичанск – Бахмут.
- Российские военные 21 мая с использованием артиллерии разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. В тот же день украинским воинам благодаря сюжету пропагандистов удалось уничтожить вражеский "Пион" , разрушивший мост.
- 22 мая сообщалось, что россияне пытались прорваться в Северодонецк с 4 направлений , однако ВСУ отразили попытки врага.