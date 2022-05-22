Уничтожить военную технику захватчиков удалось в районе Рубежного. "Поблагодарить" за данные по ней можно российских пропагандистов, которые еще раз доказали, что до журналистики им далеко.

Обратите внимание ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель"

Геолокацию САУ слили пропагандисты

САУ 2С4 "Тюльпан" оккупантов "накрыли" благодаря сливу ее геолокации российскими пропагандистами. Такое событие удалось запечатлеть на видео.

В конце концов, это первое документальное подтверждение уничтожения САУ соответствующего класса не только в российско-украинской войне, а вообще в современной истории.



Российская САУ до и после удара / Фото с фейсбука СтратКом ВСУ

Обратите внимание, что сейчас враг сосредотачивает основные силы на Луганщине – пытается захватить Северодонецк, уничтожая город до основания. Однако месть украинских защитников мгновенно догоняет кафиров.

Именно 21 мая ВСУ уничтожили технику с россиянами, ответственными за разрушенный Павлоградский мост и многочисленные обстрелы Северодонецка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что именно российские пропагандисты своим видео помогли скорректировать огонь Вооруженным Силам Украины.

Важно! Российские войска вторично разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. Впервые боевики взорвали его в 2014 году. Даже несмотря на это, между Северодонецком и Лисичанском сообщение до сих пор есть.

Первое документальное подтверждение уничтожения САУ "Тюльпан": смотрите видео

Россияне пытаются захватить Северодонецк

22 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что кафиры пытались ворваться в Северодонецк с 4 направлений. Вооруженные Силы Украины мощно отразили атаку, враг был вынужден отступить.

В то же время, за интенсивными боями возле Северодонецка следят не только в Украине, но и в мире. Разведка Великобритании выяснила, что именно туда россияне опрокидывают все возможные войска и технику. Именно на это направление, по данным разведки, Россия опрокинула боевые машины поддержки танков "Терминатор".

В разведке Великобритании отметили, что присутствие "Терминаторов" свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка сил, являющаяся единственным формированием в России, использующей эту машину.

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