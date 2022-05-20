Промышленный город разрушен до основания. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Известно, что уцелевших построек в Рубежном уже не осталось. Многие дома восстановить невозможно.

Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля,

– отметил Гайдай.

Тем временем людей хоронят прямо во дворах. Теперь там вместо детских площадок – кладбища.

Он уверен, что нет сомнений в том, что мы победим. А при смерти наших людей и разрушении городов будут наказаны все причастные.

Что сейчас с горожанами

Сегодня некоторые из них были эвакуированы в безопасные города Украины или заграницу.

Однако есть и те, которые были депортированы в Россию или на временно оккупированные территории.

Но есть и много людей, которые до сих пор находятся в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.

Справка. До войны в Рубежном проживало более 60 тысяч человек. Они работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.

Как сейчас выглядит Рубежное / Фото из телеграма Гайдая

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