Промышленный город разрушен до основания. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Внимание Россияне снова неудачно штурмовали Северодонецк и вели бои за Тошковку, – Генштаб
Известно, что уцелевших построек в Рубежном уже не осталось. Многие дома восстановить невозможно.
Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля,
– отметил Гайдай.
Тем временем людей хоронят прямо во дворах. Теперь там вместо детских площадок – кладбища.
Он уверен, что нет сомнений в том, что мы победим. А при смерти наших людей и разрушении городов будут наказаны все причастные.
Что сейчас с горожанами
- Сегодня некоторые из них были эвакуированы в безопасные города Украины или заграницу.
- Однако есть и те, которые были депортированы в Россию или на временно оккупированные территории.
- Но есть и много людей, которые до сих пор находятся в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.
Как сейчас выглядит Рубежное / Фото из телеграма Гайдая
Луганская область ежедневно под беспощадными обстрелами: последние новости
- Российские военные продолжают непрерывно обстреливать территорию Луганской области. Россия сосредоточила свои войска именно в этом регионе.
- Враг бросил все силы, чтобы захватить Северодонецк и взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут.
- В Луганской ОВА заявили, что Украина контролирует только 10% территории области. Всего под контролем Украины 42 населенных пункта Луганщины.
- Кроме того, Россия создает гуманитарную катастрофу в регионе. Из-за обстрелов Луганщина полностью осталась без света. Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа.
- В течение 19 мая оккупанты разрушили множество домов. За эти сутки там погибли 13 человек.
- Тем временем украинские защитники взорвали мосты возле Рубежного в Луганской области. Подрыв мостов помог остановить наступление войск агрессора на Северодонецк и Лисичанск.