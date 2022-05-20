Промислове місто зруйновано вщент. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Відомо, що вцілілих будівель у Рубіжному вже не залишилось. Багато будинків відновити неможливо.

Рубіжне розділило долю Маріуполя. Розграбовані випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля,

– зазначив Гайдай.

Тим часом людей ховають просто у дворах. Тепер там замість дитячих майданчиків – кладовища.

Він впевнений, що немає сумніву у тому, що ми переможемо. А за смерті наших людей та руйнування міст будуть покарані усі причетні.

Що зараз з містянами

Сьогодні деякі із них евакуювалися в безпечні міста України чи закордон.

Однак є й ті, який депортували в Росію чи на тимчасово окуповані території.

Але й є багато людей, які досі перебувають у заручниках в кадирівців і мешкають у підвалах міста.

Довідка. До війни у Рубіжному проживало понад 60 тисяч мешканців. Вони працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

Як зараз виглядає Рубіжне / Фото з телеграму Гайдая

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