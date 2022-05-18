Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії
Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 18 травня повідомив, що Луганщина повністю залишилася без електроенергії. За його словами, зникло світло вже і в тих будинках, де донедавна воно ще залишалося.
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Гайдай заявив, що поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії. Повідомляється про попадання снаряду в лінію електропередачі.
Глава Луганської ОВА наголосив, що росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.
Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію,
– сказав Гайдай.
Він додав, що руйнування дуже серйозні. Тому ремонт неможливий до припинення бойових дій.
У Луганщині відсутнє водопостачання
Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що в Луганській області відсутнє водопостачання. Донедавна вода була в Сєвєродонецьку, але через відсутність світла її немає вже понад тиждень.
Також вона повідомила, що окупанти влучили у магістральний газопровід біля Сєвєродонецька. Через це газопостачання залишилося всього у 5 населених пунктах. У двох із них газ є лише в окремих районах.
Денісова уточнила, що в Луганській області електропостачання залишалося в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні. Окупанти зруйнували або відключили 818 трансформаторних підстанцій.
Останні новини з Луганщини
- Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Луганщину. Зранку 18 травня стало відомо, що російські загарбники вкотре завдали удару по "Азоту", що у Сєвєродонецьку. Також війська Росії накрили вогнем евакуаційні автобуси, якими вивозили цивільних з Лисичанська та Сєвєродонецька.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів. В Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу залишаються основною мішенню окупантів.
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