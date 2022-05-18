Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 18 травня повідомив, що Луганщина повністю залишилася без електроенергії. За його словами, зникло світло вже і в тих будинках, де донедавна воно ще залишалося.

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Гайдай заявив, що поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії. Повідомляється про попадання снаряду в лінію електропередачі.

Глава Луганської ОВА наголосив, що росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.

Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію,

– сказав Гайдай.

Він додав, що руйнування дуже серйозні. Тому ремонт неможливий до припинення бойових дій.

У Луганщині відсутнє водопостачання

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що в Луганській області відсутнє водопостачання. Донедавна вода була в Сєвєродонецьку, але через відсутність світла її немає вже понад тиждень.

Також вона повідомила, що окупанти влучили у магістральний газопровід біля Сєвєродонецька. Через це газопостачання залишилося всього у 5 населених пунктах. У двох із них газ є лише в окремих районах.

Денісова уточнила, що в Луганській області електропостачання залишалося в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні. Окупанти зруйнували або відключили 818 трансформаторних підстанцій.

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