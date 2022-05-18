Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ. Збільшення авіації зафіксували на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках.

Важливо Ударна авіація ЗСУ уразила пункт управління ворожої БТГр: успіхи Повітряних сил за добу

Авіація потрібна ворогу для авіаційної підтримки наступальних дій.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

Загалом 17 травня ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 1 безпілотник та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України.

Загалом за добу, 17 травня, уражено 15 повітряних цілей:

11 безпілотників;

4 крилаті ракети.

Як ЗСУ відбивають авіаатаки ворога

З кожним днем все більше і більше ворожої техніки опиняється в списку "втрати ворога". Українські воїни працюють вдень і вночі, щоб захистити свою Батьківщину від російської навали. Зокрема:

13 травня на Луганщині бійці протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "приземлили" російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". У Командуванні ДШВ ЗСУ зазначили, що цей ударний гелікоптер призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки в умовах активної вогневої протидії.

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України збили літальний апарат російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв'язку.

10 травня в одному з районів виконання завдань 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ за допомогою ПЗРК Stinger збила ударний вертоліт Мі-24, один із найдорожчих у світі вартістю понад 35 мільйонів доларів.

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