Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України щодня тішать українців знищенням техніки окупанта. у Міністерстві оборони України повідомили про збитий літальний апарат російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр".

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Військовослужбовець розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї збив безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв'язку,

– написали у повідомленні.

Ліквідований літальний апарат РЕБ "Леєр" / фото ДШВ ЗСУ

Що відомо про РЕБ "Леєр"

Ворожий комплекс радіоелектронної боротьби призначений для придушення GSM-зв'язку за допомогою перешкод. Вони передаються з безпілотного літального апарата.

За попередніми даними, перші моделі комплексу "Леєр" надійшли у війська противника ще у 2015 році. Згодом у 2017 році російський комплекс був модернізований. Його було модернізовано безпілотним літальним апаратом. На сьогодні комплекс здатен підміняти вежі стільникового зв'язку і відправляти абонентам SMS, а також звукові повідомлення. Зокрема, в близькому майбутньому БПЛА зможе транслювати невеликі відеоролики, ймовірно, для розповсюдження кремлівської пропаганди.

Зовнішній вигляд літального апарату РЕБ "Леєр" / фото ОПК

Як Збройні Сили Україну ліквідовують авіацію ворога

9 травня повідомили, що штурмовики Закарпатської бригади вполювали ще один російський безпілотник. Мовиться про багатоцільовий "Орлан-10", який намагався стежити за позиціями українських військових.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що українським бійцям вдалось збити безпілотник у небі над областю. Демонструючи фото, ЗСУ написали, що це – "ще одне вдале полювання".

ОК "Південь" повідомило, що окупанти продовжують здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Проте, влучним ураженням протиповітряної оборони України черговий "Орлан-10" безславно пішов на дно моря.

В Одеській області ЗСУ ліквідували ударний безпілотний літальний апарат "Форпост".

Всього лише за одну добу 4 травня Збройні Сили України відбили 11 ворожих атак на Донбасі. Бійці ліквідували 5 ворожих танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, 2 літаки Су-30, а також 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

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