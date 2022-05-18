Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ. Увеличение авиации зафиксировали на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Важно Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления вражеской БТГр: успехи Воздушных сил за сутки

Авиация нужна врагу для авиационной поддержки наступательных действий.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки удалось отразить 12 атак врага. Наши бойцы уничтожили:

3 танка,

3 артиллерийские системы,

6 единиц боевой бронированной техники,

7 автомобилей противника.

Всего 17 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 беспилотник и 4 крылатых ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за сутки, 17 мая, поражено 15 воздушных целей:

11 беспилотников;

4 крылатые ракеты.

Как ВСУ отбивают авиаатаки врага

С каждым днем все больше и больше вражеской техники оказывается в списке "потери врага". Украинские воины работают день и ночь, чтобы защитить свою Родину от российского нашествия. В частности:

13 мая в Луганской области бойцы противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины "приземлили" российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". В Командовании ДШВ ВСУ отметили, что этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники в условиях активного огневого противодействия.

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбили летательный аппарат российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", предназначенный для подавления GSM-связи.

10 мая в одном из районов выполнения задач 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ с помощью ПЗРК Stinger сбила ударный вертолет Ми-24, один из самых дорогих в мире стоимостью более 35 миллионов долларов.

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