Таку інформацію повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. З кожним днем все більше і більше ворожої техніки опиняється в списку "втрати ворога". Українські воїни працюють вдень і вночі, щоб захистити свою Батьківщину від російської навали.
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13 травня на Луганщині бійці протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "приземлили" російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
У Командуванні ДШВ ЗСУ зазначили, що цей ударний гелікоптер призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки в умовах активної вогневої протидії. Зокрема він здатен ліквідувати малошвидкісні повітряні цілі та живу силу. Проте завдяки українським бійцям Мі-28 "нічний мисливець" вже нічого і ніколи ліквідувати не зможе.
Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт,
– відзначають українські десантники.
Свіжі втрати Росії у війні проти України станом на 13 травня
Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію із загальними бойовими втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
- особовий склад – близько 26 900 осіб (+250);
- танки – 1205 одиниць (+10);
- бойові броньовані машини – 2900 одиниць (+27);
- артилерійські системи – 542 одиниць (+8);
- РСЗВ – 193 одиниць (+2);
- засоби ППО – 88 одиниць (+1);
- літаки – 200 одиниць (+1);
- гелікоптери – 162 одиниць (+1);
- автомобільна техніка та цистерни з паливом – 2042 одиниці (+23);
- кораблі / катері – 13 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 одиниць (+7);
- спеціальна техніка – 41 одиниця;
- крилаті ракети – 95 одиниць (+1).
ЗСУ майстерно знищують ворожу авіацію:
- Десантники 79 окремої бригади Збройних Сил України щодня тішать українців знищенням техніки окупанта. У Міністерстві оборони України повідомили про збитий літальний апарат російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр".
- У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні повідомили, що штурмовики Закарпатської бригади вполювали ще один російський безпілотник. Йдеться про багатоцільовий "Орлан-10", який намагався стежити за позиціями українських військових.
- Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що українським бійцям вдалось збити безпілотник у небі над регіоном. Демонструючи фото, ЗСУ написали, що це – "ще одне вдале полювання".
- ОК "Південь" повідомило, що влучним ураженням протиповітряної оборони України черговий "Орлан-10" безславно пішов на дно моря.
- На Одещині військовослужбовці Збройних Сил України знищили ударний безпілотний літальний апарат "Форпост".
- За одну добу 4 травня ЗСУ відбили 11 ворожих атак на Донбасі. Бійці ліквідували 5 ворожих танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, 2 літаки Су-30, а також 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
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