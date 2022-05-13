Таку інформацію повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. З кожним днем все більше і більше ворожої техніки опиняється в списку "втрати ворога". Українські воїни працюють вдень і вночі, щоб захистити свою Батьківщину від російської навали.

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13 травня на Луганщині бійці протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "приземлили" російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

У Командуванні ДШВ ЗСУ зазначили, що цей ударний гелікоптер призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки в умовах активної вогневої протидії. Зокрема він здатен ліквідувати малошвидкісні повітряні цілі та живу силу. Проте завдяки українським бійцям Мі-28 "нічний мисливець" вже нічого і ніколи ліквідувати не зможе.

Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт,

– відзначають українські десантники.

Свіжі втрати Росії у війні проти України станом на 13 травня

Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію із загальними бойовими втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

особовий склад – близько 26 900 осіб (+250);

танки – 1205 одиниць (+10);

бойові броньовані машини – 2900 одиниць (+27);

артилерійські системи – 542 одиниць (+8);

РСЗВ – 193 одиниць (+2);

засоби ППО – 88 одиниць (+1);

літаки – 200 одиниць (+1);

гелікоптери – 162 одиниць (+1);

автомобільна техніка та цистерни з паливом – 2042 одиниці (+23);

кораблі / катері – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 одиниць (+7);

спеціальна техніка – 41 одиниця;

крилаті ракети – 95 одиниць (+1).

ЗСУ майстерно знищують ворожу авіацію:

Десантники 79 окремої бригади Збройних Сил України щодня тішать українців знищенням техніки окупанта. У Міністерстві оборони України повідомили про збитий літальний апарат російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр".

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні повідомили, що штурмовики Закарпатської бригади вполювали ще один російський безпілотник. Йдеться про багатоцільовий "Орлан-10", який намагався стежити за позиціями українських військових.

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що українським бійцям вдалось збити безпілотник у небі над регіоном. Демонструючи фото, ЗСУ написали, що це – "ще одне вдале полювання".

ОК "Південь" повідомило, що влучним ураженням протиповітряної оборони України черговий "Орлан-10" безславно пішов на дно моря.

На Одещині військовослужбовці Збройних Сил України знищили ударний безпілотний літальний апарат "Форпост".

За одну добу 4 травня ЗСУ відбили 11 ворожих атак на Донбасі. Бійці ліквідували 5 ворожих танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, 2 літаки Су-30, а також 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

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