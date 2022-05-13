Свідки Зміїного

Це всі так звані "Свідки Зміїного".

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Серед них ось такий кадр:

При выполнении задач радиотехнического обеспечения во время специальной военной операции на Украине погиб и севастополец Максим Николаевич Кулик. Он был старшим мичманом, старшим техником радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Відправили військового технаря на Зміїний налагодити зв'язок?

Або ось цікавий кадр:

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине погиб Руслан Сафаров. Матрос Водолаз-разведчик разведывательной группы.

Помер 5-го травня. Якраз під час чергового загострення біля Зміїного.

А що ж це сталося?

Я ж все правильно зрозумів? Рапторенята?