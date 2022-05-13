Свидетели Змеиного
Это все так называемые "Свидетели Змеиного".
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Среди них вот такой кадр:
При выполнении задач радиотехнического обеспечения во время специальной военной операции в Украине погиб и севастополец Максим Николаевич Кулик. Он был старшим мичманом, старшим техником радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота.
Отправили военного технаря на Змеиный наладить связь?
Или вот интересный кадр:
При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции в Украине погиб Руслан Сафаров. Матрос Водолаз-разведчик разведывательной группы.
Умер 5 мая. Как раз во время очередного обострения возле Змеиного.
А что же произошло?
Я ведь все правильно понял? Рапторнята?
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