Свидетели Змеиного

Это все так называемые "Свидетели Змеиного".

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Среди них вот такой кадр:

При выполнении задач радиотехнического обеспечения во время специальной военной операции в Украине погиб и севастополец Максим Николаевич Кулик. Он был старшим мичманом, старшим техником радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Отправили военного технаря на Змеиный наладить связь?

Или вот интересный кадр:

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции в Украине погиб Руслан Сафаров. Матрос Водолаз-разведчик разведывательной группы.

Умер 5 мая. Как раз во время очередного обострения возле Змеиного.

А что же произошло?

Я ведь все правильно понял? Рапторнята?