Крім того, ударна авіація Збройних Сил України завдала вогневого ураження пункту управління батальйонно-тактичної групи російських окупантів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ ввечері 16 травня.
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Втрати окупантів, яких завдали Повітряні сили України 16 травня
У командуванні Повітряних сил Збройних Сил України розповіли, що наша ударна авіація за добу 16 травня загалом здійснила понад 10 літаковильотів з метою ураження наземних цілей противника. Зокрема, вдалось завдати вогневого удару по одному з пунктів управління БТГр російських окупантів.
Разом з тим підрозділам зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряній обороні сухопутних військ України протягом 16 травня вдалось знищити такі повітряні цілі ворога:
- 1 літак Су-25;
- 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10";
- 1 крилату ракету.
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Інші втрати окупантів за 16 травня
Українські захисники у зоні Операції Об'єднаних Сил за добу відбили загалом 11 атак окупантів. Нашим військовим при цьому вдалось знищити:
- 1 зенітний ракетний комплекс "Тор";
- 5 ворожих танків;
- 6 артилерійських систем, з них 3 – реактивні системи залпового вогню;
- 12 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 автомобіль російських окупантів.
Тим часом в оперативно-тактичному командуванні "Схід" повідомили, що на Сході України нашим захисникам та захисницям протягом 16 травня вдалось завдати окупантам таких бойових втрат:
- особового складу – до 178 російських окупантів;
- 5 танків;
- 7 бойових машин піхоти;
- 2 бронетранспортери;
- 2 бойові броньовані машини;
- 3 реактивні системи залпового вогню;
- 1 артилерійська систему;
- 2 міномети;
- 5 важких артилерійських тягачів;
- 1 безпілотний літальний апарат.
Нагадаємо, що за останньою інформацією станом на ранок 16 травня, Росія втратила у війні проти України уже 27 400 військових.
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