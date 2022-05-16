В Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили, що українські військові на Сході за добу відбили 8 атак російських окупантів. Артилерія ЗСУ завдавала росіянам потужних ударів по позиціях та вдарила по скупченню бойовиків та їхньої техніки.
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Внаслідок атаки українських захисників росіяни зазнали таких втрат:
- Особового складу – до 178 людей;
- 5 танків;
- 7 бойових машин піхоти;
- 2 бронетранспортери;
- 2 бойових броньованих машини;
- 3 ракетні системи залпового вогню;
- 1 артилерійська система;
- 2 міномети;
- 5 артилерійських важких тягачів АТ-Т;
- 1 безпілотний апарат.
Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні
За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців, та втрачають вже більше людей з кожним днем.
Станом на 16 травня російські окупанти вже втратили:
- 27700 осіб;
- 1228 танків;
- 2974 бойових броньованих машин;
- 577 артилерійських систем.
- 195 реактивних систем залпового вогню;
- 89 засобів протиповітряної оборони;
- 200 літаків;
- 165 гелікоптерів;
- 427 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;
- 97 крилатих ракет;
- 13 кораблів та катерів;
- 2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 42 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Втрати російських окупантів за добу 15 травня
Лише за минулу добу російські загарбники втратили приблизно 300 бойовиків, 8 танків, 16 бронемашин та 22 артилерійські системи. Крім того, українські бійці збили 1 ворожий гелікоптер та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Минулої доби росіяни також втратили 2 крилаті ракети, які оперативно збили українські військові, та 14 одиниць автомобільної техніки – включно з автомобільними цистернами.
Остаточні дані щодо втрат особового складу росіян постійно оновлюються. Адже через активні бойові дії у гарячих точках не можна дуже точно вести статистику.
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