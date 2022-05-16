В Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили, що українські військові на Сході за добу відбили 8 атак російських окупантів. Артилерія ЗСУ завдавала росіянам потужних ударів по позиціях та вдарила по скупченню бойовиків та їхньої техніки.

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Внаслідок атаки українських захисників росіяни зазнали таких втрат:

Особового складу – до 178 людей;

5 танків;

7 бойових машин піхоти;

2 бронетранспортери;

2 бойових броньованих машини;

3 ракетні системи залпового вогню;

1 артилерійська система;

2 міномети;

5 артилерійських важких тягачів АТ-Т;

1 безпілотний апарат.

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців, та втрачають вже більше людей з кожним днем.

Станом на 16 травня російські окупанти вже втратили:

27700 осіб;

1228 танків;

2974 бойових броньованих машин;

577 артилерійських систем.

195 реактивних систем залпового вогню;

89 засобів протиповітряної оборони;

200 літаків;

165 гелікоптерів;

427 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;

97 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Втрати російських окупантів за добу 15 травня

Лише за минулу добу російські загарбники втратили приблизно 300 бойовиків, 8 танків, 16 бронемашин та 22 артилерійські системи. Крім того, українські бійці збили 1 ворожий гелікоптер та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Минулої доби росіяни також втратили 2 крилаті ракети, які оперативно збили українські військові, та 14 одиниць автомобільної техніки – включно з автомобільними цистернами.

Остаточні дані щодо втрат особового складу росіян постійно оновлюються. Адже через активні бойові дії у гарячих точках не можна дуже точно вести статистику.

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