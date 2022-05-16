В Оперативно-тактической группировке "Восход" сообщили, что украинские военные на Востоке за сутки отразили 8 атак российских оккупантов. Артиллерия ВСУ наносила россиянам мощные удары по позициям и ударила по скоплению боевиков и их технике.

Важно Россияне готовят подразделения возле Изюма к наступлению: хотят сдержать ВСУ от выхода на границу

В результате атаки украинских защитников россияне понесли такие потери:

личного состава – до 178 человек;

5 танков;

7 боевых машин пехоты;

2 бронетранспортера;

2 боевых бронированных машины;

3 ракетные системы залпового огня;

1 артиллерийская система;

2 миномета;

5 артиллерийских тяжелых тягачей АТ-Т;

1 беспилотный аппарат.

Россияне продолжают нести потери в Украине

За 81 день войны российские оккупанты понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дальше, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев, и теряют уже больше людей с каждым днем.

По состоянию на 16 мая российские оккупанты уже потеряли:

27700 человек;

1228 танков;

2974 боевых бронированных машин;

577 артиллерийских систем.

195 реактивных систем залпового огня;

89 средств противовоздушной обороны;

200 самолетов;

165 вертолетов;

427 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;

97 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2101 единицу автомобильной техники и автоцистерн;

42 единицы специальной техники.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Потери российских оккупантов за сутки 15 мая

Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли около 300 боевиков, 8 танков, 16 бронемашин и 22 артиллерийские системы. Кроме того, украинские бойцы сбили 1 вражеский вертолет и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В минувшие сутки россияне также потеряли 2 крылатые ракеты, которые оперативно сбили украинские военные, и 14 единиц автомобильной техники – включая автомобильные цистерны.

Окончательные данные по потерям личного состава россиян постоянно обновляются. Ведь из-за активных боевых действий в горячих точках нельзя очень точно вести статистику.

Смотрите также: Батальон рашистов отказался идти в наступление, – Гайдай о разгроме оккупантов на Востоке