Кулеба виступив з заявою перед міністрами ЄС

За словами Кулеби, надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року зможе приблизити її до перемоги у війні з Росією. Про ці чинники очільник українського МЗС оголосив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 16 травня, на 82 добу протистояння російській агресії.

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Дмитро Кулеба наголосив, що війна проти України та решти Європи триватиме доти, доки Путін вірить, що в України немає європейського майбутнього. І вторгнення Росії в Молдову, Грузію та Україну є цьому свідченням.

Політика стратегічної невизначеності ЄС щодо України зазнала краху, і чесно кажучи, є однією з причин, які привели Путіна до початку цієї війни,

– зазначив він, і додав, що за євроінтеграцію виступають 91% українців.

На його думку, надання Україні статусу кандидата в червні буде сильним політичним кроком, який надійно закріпить Україну в рамках європейського інтеграційного проєкту та виправить десятиріччя помилок політики невизначеності.

Також очільник українського МЗС запевнив – якою би не була ціна, яку ЄС доведеться сплатити зараз, вона набагато нижча за ціну, яку довелося би заплатити у випадку перемоги Путіна.

"Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні буде не революцією, а визнанням. Україна потрібна ЄС не менше, ніж ЄС потрібен Україні", – підсумував Кулеба.

Які 3 фактори прискорять нашу перемогу

За словами міністра закордонних справ України, три фактори можуть змінити ситуацію на краще:

Економічний: жорсткі санкції проти Росії Військовий: постачання важкого озброєння Україні Політичний: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

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