Відповідну заяву очільник МЗС зробив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 16 травня. Тобто це трапилось на 82 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Кулеба назвав 3 фактори для прискорення перемоги

Три фактори можуть змінити ситуацію на краще. Економічний: жорсткі санкції проти Росії. Військовий: постачання важкого озброєння Україні. Політичний: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС пояснив ці фактори:

санкції: енергетичне ембарго, фінансові обмеження, щодо торгівлі, розширення індивідуальних санкцій проти російських еліт і олігархів, урядовців, членів їхніх сімей, а також проти підприємств, заборона росЗМІ;

енергетичне ембарго, фінансові обмеження, щодо торгівлі, розширення індивідуальних санкцій проти російських еліт і олігархів, урядовців, членів їхніх сімей, а також проти підприємств, заборона росЗМІ; військова допомога Україні : щодо гуманітарного розмінування, Спільну зовнішню та безпекову політику, спільну політику безпеки та оборони з ЄС, Східне партнерство, європейська політику розвитку та механізм цивільного захисту ЄС;

: щодо гуманітарного розмінування, Спільну зовнішню та безпекову політику, спільну політику безпеки та оборони з ЄС, Східне партнерство, європейська політику розвитку та механізм цивільного захисту ЄС; надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС: статус кандидата України на членство в ЄС на саміті в червні.

Запропонована Україною справедлива угода залишається в силі: ви надаєте нам все, що нам потрібно, аби завдати поразки Путіну, а ми перемагаємо, щоб вам згодом не довелося протистояти йому самим,

– пояснив Кулеба.

Також очільник українського МЗС запевнив – якою би не була ціна, яку ЄС доведеться сплатити зараз, вона набагато нижча за ціну, яку довелося би заплатити у випадку перемоги Путіна.

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