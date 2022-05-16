Кулеба выступил с заявлением перед министрами ЕС

По словам Кулебы, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года сможет приблизить ее к победе в войне с Россией. Об этих факторах глава украинского МИД объявил на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 16 мая, на 82 сутки противостояния российской агрессии.

Главное Обстрелы Одессы и Николаева и вражеская ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что война против Украины и остальной Европы будет продолжаться, пока Путин верит, что у Украины нет европейского будущего. И вторжение России в Молдову, Грузию и Украину – это свидетельство.

Политика стратегической неопределенности ЕС по отношению к Украине потерпела крах, и честно говоря, является одной из причин, которые привели Путина к началу этой войны,

– отметил он и добавил, что за евроинтеграцию выступают 91% украинцев.

По его мнению, предоставление Украине статуса кандидата в июне будет сильным политическим шагом, который надежно укрепит Украину в рамках европейского интеграционного проекта и исправит десятилетие ошибок политики неопределенности.

Также глава украинского МИД заверил – какой бы ни была цена, которую ЕС придется заплатить сейчас, она намного ниже цены, которую пришлось бы заплатить в случае победы Путина.

"Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне будет не революцией, а признанием. Украина нужна ЕС не меньше, чем ЕС нужен Украине", – подытожил Кулеба.

Какие 3 фактора ускорят нашу победу

По словам министра иностранных дел Украины, три фактора могут изменить ситуацию к лучшему:

Экономический: жесткие санкции против России. Военный: поставка тяжелого вооружения Украине. Политический: предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Обратите внимание – Кулеба рассказал об изменении целей Украины в войне: смотрите видео