Кількість ліквідованих окупантів не є остаточною. Адже у місцях активних бойових дій підрахунок ускладнений.

До теми Противник намагається наступати, але успіху не має: карта бойових дій станом на 15 травня

Втрати ворога станом на 15 травня

особового складу – 27 400 (+200) осіб ;

танків – 1220 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 2958 (+24) одиниць;

артилерійських систем – 555 (+4) одиниць;

РСЗВ – 195 одиниць;

засоби ППО – 89 (+1) одиниць;

літаків – 200 одиниць;

гелікоптерів – 164 (+1) одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2087 (+28) одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 42 одиниця;

крилатих ракет – 95 одиниць.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Яка ситуація на фронті

Станом на ранок 15 травня противник не полишає спроб наступу у Східній операційній зоні. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, продовжує вести наступ на:

Лиманському,

Сєверодонецькому,

Авдіївському,

Курахівському напрямках.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

На Слов'янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов'янськ.

У місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

Актуально! 15 травня російські окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.