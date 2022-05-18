Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 18 мая сообщил, что Луганская область осталась без света. По его словам, пропал свет в тех домах, где до недавнего времени он еще оставался.
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Гайдай заявил, что вблизи Лисичанска идут активные боевые действия. Сообщается о попадании снаряда в линию электропередачи.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.
Около часа назад погас свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска ведутся активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию,
– сказал Гайдай.
Он добавил, что разрушения очень серьезные. В то же время ремонт невозможен до прекращения боевых действий.
В Луганской области отсутствует водоснабжение
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Луганской области отсутствует водоснабжение. До недавнего времени вода была в Северодонецке, но из-за отсутствия света ее нет уже более недели.
Также она сообщила, что оккупанты попали в магистральный газопровод возле Северодонецка. Из-за этого газоснабжение осталось всего в 5 населенных пунктах. В двух из них газ есть только в отдельных районах.
Денисова уточнила, что в Луганской области электроснабжение есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине. Оккупанты разрушили или отключили 818 трансформаторных подстанций.
Последние новости из Луганской области
- Вооруженные силы России не прекращают обстреливать Луганскую область. Утром 18 мая стало известно, что российские захватчики в очередной раз нанесли удар по "Азоту" в Северодонецке. Также войска России накрыли огнем эвакуационные автобусы, на которых вывозили гражданских из Лисичанска и Северодонецка.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне сосредоточили свои войска в Луганской области. Там враг разместил до 15 вертолетов. В Институте изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточятся на битве за Северодонецк.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Северодонецк и другие города Донбасса остаются основной мишенью оккупантов.
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