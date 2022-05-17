Россияне отступили во время штурма

Соответствующую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своих социальных сетях.

Кстати Воины ООС отразили 11 атак оккупантов, на 3 локациях бои еще идут: уничтожен Су-25 и много техники

По словам Гайдая, штурмуя Горскую общину, россияне были вынуждены отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Глава Луганской ОВА сообщил, что у оккупантов многочисленные потери.

Оккупанты артиллерией накрыли Горское и Золотое

Сергей Гайдай рассказал, что вооруженные силы России с использованием артиллерии обстреляли Горское и Золотое. В результате вражеского огня нанесен ущерб 9 домам в Горском и 6 – в Золотом.

Ситуация в Луганской области в течение 16 мая

Гадай сообщил, что в течение 16 мая на фронте было отбито 11 атак россиян. Уничтожено:

  • зенитный ракетный комплекс "Тор";
  • 5 танков;
  • 6 артиллерийских систем (из них три РСЗО);
  • 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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