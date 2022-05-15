В Луганской области оккупанты будут пытаться делать следующие удары. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Читайте также В ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу в Харьковской области, – Денисенко

Россияне хотят оцепить наши войска

Речь идет о стороне возле Северодонецка. По словам Денисенко, захватчики будут пытаться выйти на трассу на Бахмут. Цель россиян – окружить наши войска.

Будем надеяться, что ничего не получится. Однако сейчас там происходят ключевые события целого этапа этой войны,

– отметил советник министра.

Кроме того, важные события разворачиваются на Изюмском направлении. Оттуда россияне планируют нанести еще один удар на Славянск – Краматорск. Пока это безрезультатно, но Денисенко добавил, что, к сожалению, у россиян достаточно живой техники и сил для таких действий.

ВСУ могут скоро выйти на границу Харьковщины

Денисенко напомнил, что на северо-востоке Харьковщины ВСУ перешли в контрнаступление. Ожидается, что в ближайшие дни там защитники отгонят к границе оккупантов. Однако россияне взорвали в регионе 3 моста. Поэтому чиновник добавил, что это может замедлить наше контрнаступление.

Россияне готовят около 2,5 тысячи резервистов

Россия терпит в войне против Украины безумные потери. По состоянию на 15 мая оккупанты потеряли около 27 400 военных из личного состава. Потери в технике достигли тысячи единиц.

Компенсировать это агрессор собирается резервом. Сейчас на полигонах в приграничных зонах готовят к боевым действиям 2 500 резервистов. Их готовят в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях. В Генштабе ВСУ выяснили, что сейчас с россиянами проводят учения, а затем их отправят в Украину.

Любопытно, что молодежь в России боится мобилизации. Очевидно, не хотят умирать в Украине. Поэтому они прибегают к уловкам. За последние два дня было зафиксировано три случая поджогов российских военкоматов в разных регионах.

Важно – Россияне не прекращают обстрелы! Ситуация по областям Украины 15 мая: