Российские оккупанты после перегруппировки сил определяли Харьковское направление как одно из приоритетных для наступления. Отважным воинам ВСУ удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление.
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ВСУ пытаются выгнать россиян к границе
Как рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко, украинские герои делают все, чтобы в Харьковской области враг не просто отступил, а покинул Украину. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.