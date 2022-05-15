Помощь Соединенных Штатов Америки для Украины просто неоценима. Благодаря такому мощному союзнику нашим героям удалось не только сломать все планы российских оккупантов, но и нанести им большие потери и выгонять с наших земель.
Читайте также Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела "Азовстали" фосфорными снарядами
Американские гаубицы уже в Украине
В рамках нового пакета военной помощи для Украины США предоставили ВСУ 90 гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Как сообщает посольство США в Украине, оружие уже прибыло в Украину, за исключением одной единицы.
Кроме того, сообщается, что много гаубиц уже отправились на передовую, где помогают нашим невероятным героям уничтожать российских оккупантов.
Помощь США Украине: последние новости
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Результатом встречи стали хорошие новости для Украины – США будут предоставлять нам еще больше оружия и другой необходимой помощи.
- Бывший командующий армией США Бен Ходжес считает, что россияне начали воспринимать свою капитуляцию как один из вариантов будущего развития событий. Об этом свидетельствует не только ситуация на фронте, но и заявления дипломатов страны-агрессора.
- Делегация Сената США посетила Киев и провела встречу с Владимиром Зеленским. Американские дипломаты заверили в полной поддержке Украины в войне с российскими оккупантами и пообещали оказывать всю возможную помощь.
Война России против Украины: коротко о главном
- Мобилизация нового "пушечного мяса" в России проваливается. Кроме того, призывники, чтобы не ехать на войну против Украины, начали поджигать военкоматы. За 2 дня было зафиксировано 3 таких случая в разных регионах России.
- По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина при поддержке, которую она получает от цивилизованного мира, может одержать победу в войне против России.
Смотрите также – оккупанты подтвердили использование фосфорных и кассетных бомб в перехваченном разговоре СБУ