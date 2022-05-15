В настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Важно Бойцы неделями не выходят на улицу, в бункере дышат грибком, – жены защитников Мариуполя
Согласно данным следствия, российские военные 14 мая 2022 года совершили атаку на защитников Мариуполя. В настоящее время бойцы удерживают позиции на территории "Азовстали".
Российские оккупанты применили зажигательные снаряды с термитными слоями, которые запрещены нормами международного гуманитарного права. Известно, что температура горения таких снарядов составляет около 3 тысяч градусов по Цельсию. Они предназначены для поражения живой силы и техники противника благодаря созданию массовых пожаров.
Российские войска используют фосфорные бомбы / Фото прокуратура
Опасность фосфорных бомб
Из-за высокой температуры горения фосфорный заряд поджигает все вокруг – дерево, металл, тела людей и животных. В радиусе до 150 метров возле эпицентра взрыва у людей обугливается кожа даже под одеждой.
Если частицы фосфора попадают на открытые участки тела, вызывают тяжелые ожоги. Белый дым проникает в легкие и выжигает их (если его вдохнуть рядом со взрывом или он проникнет в помещение). После попадания фосфора внутрь организма происходит отравление, что вызывает смерть в муках.
Последние новости из "Азовстали"
- Украинские военные, которые защищают Мариуполь на "Азовстали", продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг пытается прорваться на территорию завода, но несет потери.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" добавил, что вражеская авиация и артиллерия работали всю ночь. Также россияне прикрываются обстрелами, чтобы пешком пробраться на завод.
- Как отметила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, продолжаются тяжелые переговоры относительно эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы вывести всех военных из "Азовстали". Речь и о телах убитых героев.
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