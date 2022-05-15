Россия рассматривает капитуляцию

Об этом бывший командующий войсками США в Европе в 2014-2017 годах и ветеран войны в Ираке и Афганистане заявил в своем твиттере. Он также был командующим объединенным командованием НАТО в 2012-2014 годах.

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Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют не только его личные предположения, но и заявления российских дипломатов.

В Российской Федерации считают реальной угрозу своей капитуляции,

– написал бригадный генерал Бен Ходжес.

Что предшествовало такому заявлению

Американский военный объяснил, что сделал этот вывод из заявлений посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Тот накануне в эфире российского пропагандистского шоу прихвостня Кремля Соловьева, заявил, что "капитуляции Москвы в Украине не будет".

Бен Ходжес процитировал это заявление и добавил, что "это значит, что они (представители России – 24 канал) действительно рассматривают этот сценарий как реальную возможность". Дело в том, что россияне уже не в первый раз говорят вещи, которых действительно боятся. Зато из своих телепомоек "кормят" россиян ложью.

Россияне теряют позиции на фронте

Известно, что Россия сейчас резко теряет наступательные возможности на фронте. Однако при этом ограничиваются заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал "ошибкой" решение Финляндии вступить в НАТО.

В Генштабе ВСУ также отметили, что морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, а вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Однако к утру 15 мая противник не оставляет попыток наступления в Восточной операционной зоне. Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление и на:

Лиманском,

Северодонецком,

Авдеевском,

Кураховском направлениях.

Тем временем – на Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление: смотрите видео