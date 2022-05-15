Росія розглядає капітуляцію

Про це колишній командувач військами США в Європі у 2014 – 2017 роках та ветеран війни в Іраку і Афганістані заявив у своєму твіттері. Він також був командувачем об'єднаного командування НАТО у 2012 – 2014 роках.

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Він наголосив, що про це свідчать не лише його особисті припущення, а й заяви російських дипломатів.

У Російській Федерації вважають реальною загрозу своєї капітуляції,

– написав бригадний генерал Бен Ходжес.

Що передувало такій заяві

Американський військовий пояснив, що зробив цей висновок із заяв посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова. Той напередодні в ефірі російського пропагандистського шоу посіпаки Кремля Соловйова, заявив, що "капітуляції Москви в Україні не буде".

Бен Ходжес процитував цю заяву й додав, що "це означає, що вони (представники Росії – 24 канал) справді розглядають цей сценарій як реальну можливість". Річ у тім, що росіяни вже не вперше говорять речі, яких справді бояться. Натомість зі своїх телепомийок "годують" росіян брехнею.

Росіяни втрачають позиції на фронті

Відомо, що у Росії зараз різко втрачають наступальні можливості на фронті. Однак при цьому обмежуються заявами із докорами на адресу Заходу. Зокрема, Путін назвав "помилкою" рішення Фінляндії вступити до НАТО.

У Генштабі ЗСУ також наголосили, що морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, а ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Однак станом на ранок 15 травня противник не полишає спроб наступу у Східній операційній зоні. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, продовжує вести наступ і на:

Лиманському,

Сєверодонецькому,

Авдіївському,

Курахівському напрямках.

Тим часом – на Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ: дивіться відео