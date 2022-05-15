Допомога Сполучних Штатів Америки для України просто неоціненна. Завдяки такому потужному союзнику нашим героям вдалося не лише зламати усі плани російських окупантів, а й завдати їм великих втрат та виганяти з наших земель.

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Американські гаубиці вже в Україні

У рамках нового пакету військової допомоги для України США надали ЗСУ 90 гаубиць М-777 калібру 155 міліметрів. Як повідомляє посольство США в Україні, зброя вже прибула в Україну, за виключенням однієї одиниці.

Окрім того, повідомляється, що багато гаубиць вже вирушили на передову, де допомагають нашим неймовірним героям знищувати російських окупантів.

Допомога США Україні: останні новини

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Результатом зустрічі стали гарні новини для України – США надаватимуть нам ще більше зброї та іншої необхідної допомоги.

Колишній командувач армії США Бен Ходжес вважає, що росіяни почали сприймати свою капітуляцію як один із варіантів майбутнього розвитку подій. Про це свідчить не лише ситуація на фронті, а й заяви дипломатів країни-агресора.

Делегація Сенату США здійснила візит до Києва та провела зустріч із Володимиром Зеленським. Американські дипломати запевнили у повній підтримці України у війні з російськими окупантами та пообіцяли надавати усю можливу допомогу.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Мобілізація нового "гарматного м'яса" у Росії провалюється. Окрім того, призовники, щоб не їхати на війну проти України, почали підпалювати військкомати. За 2 дні було зафіксовано 3 таких випадки у різних регіонах Росії.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна за підтримки, яку вона отримує від цивілізованого світу, може здобути перемогу у війні проти Росії.

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