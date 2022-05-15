Росія гарячково шукає способи поповнення своїх підрозділів, які зазнали величезних втрат у війні проти України. Справи йдуть не так, як хотілося окупантам – вони переоцінили силу своєї пропаганди.

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Підпали військкоматів у Росії

У ніч на 15 травня невідомі намагалися підпалити приміщення військкомату в одному з регіонів Росії. Російські ЗМІ повідомляють про те, що за останні дві доби це вже третя спалити приміщення, де російська армія набирає молоде "гарматне м'ясо". Спроби підпалів військкоматів були зафіксовані у Волгограді, а також Ростовській і Рязанській областях.

Також повідомляється про те, що після початку війни проти України таких випадків було як мінімум 11. Новини про втрати в Україні дійшли до Росії, і їхати на вірну смерть російська молодь не хоче. Російська армія має проблеми й з контрактниками – новини про те, що вони не отримують обіцяних виплат, також швидко набули популярності.

Втрати росіян в Україні: останні новини

Українські герої виклали в мережу перемовини російських окупантів з флагманського крейсера "Москва", який пішов на дно Чорного моря. На записі окупанти повідомляють про 2 влучання та пробоїни. Нагадаємо, рашисти брехали на весь світ про те, що причиною затоплення "Москви" було невдале буксирування під час шторму.

810 бригада Чорноморського флоту Росії зазнала великих втрат. Ворог намагається втримати сили бригади поповненням з інших підрозділів. Моральний стан російських солдатів вкрай низький – великі втрати змушують їх думати лише про те, як повернутися додому живими.

Легендарна Чорнобаївка продовжує вести рахунок на знищення російських окупантів. Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, вже 20 разів наші герої нищили ворога біля цього населеного пункту.

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