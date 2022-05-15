Росія гарячково шукає способи поповнення своїх підрозділів, які зазнали величезних втрат у війні проти України. Справи йдуть не так, як хотілося окупантам – вони переоцінили силу своєї пропаганди.
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Підпали військкоматів у Росії
У ніч на 15 травня невідомі намагалися підпалити приміщення військкомату в одному з регіонів Росії. Російські ЗМІ повідомляють про те, що за останні дві доби це вже третя спалити приміщення, де російська армія набирає молоде "гарматне м'ясо". Спроби підпалів військкоматів були зафіксовані у Волгограді, а також Ростовській і Рязанській областях.
Також повідомляється про те, що після початку війни проти України таких випадків було як мінімум 11. Новини про втрати в Україні дійшли до Росії, і їхати на вірну смерть російська молодь не хоче. Російська армія має проблеми й з контрактниками – новини про те, що вони не отримують обіцяних виплат, також швидко набули популярності.
Втрати росіян в Україні: останні новини
- Українські герої виклали в мережу перемовини російських окупантів з флагманського крейсера "Москва", який пішов на дно Чорного моря. На записі окупанти повідомляють про 2 влучання та пробоїни. Нагадаємо, рашисти брехали на весь світ про те, що причиною затоплення "Москви" було невдале буксирування під час шторму.
- 810 бригада Чорноморського флоту Росії зазнала великих втрат. Ворог намагається втримати сили бригади поповненням з інших підрозділів. Моральний стан російських солдатів вкрай низький – великі втрати змушують їх думати лише про те, як повернутися додому живими.
- Легендарна Чорнобаївка продовжує вести рахунок на знищення російських окупантів. Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, вже 20 разів наші герої нищили ворога біля цього населеного пункту.
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