Російські окупанти після перегрупування сил визначали Харківський напрямок як один із пріоритетних для наступу. Відважним воїнам ЗСУ вдалося не лише зупинити просування ворога, а й перейти у контрнаступ.

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ЗСУ намагаються вигнати росіян до кордону

Як розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко, українські герої роблять усе, щоб на Харківщині ворог не просто відступив, а покинув Україну. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.