Наступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп

Впрочем, сейчас наступление России на этом направлении потеряло темп и значительно отстало от графика. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Так, за последний месяц, несмотря на мелкие первоначальные успехи, России не удалось достичь существенных территориальных успехов на Донбассе, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.

Сейчас Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, привлеченных в Украине с февраля.

– говорится в сообщении.

Разведка Британии прогнозирует, что эти потери, скорее всего, будут усиливаться потерей критических факторов, таких как мостовое оборудование и разведка, наблюдение и разведывательные беспилотники.

В британской разведке добавили, что России и так не хватало мостового оборудования во время всей войны, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. Россияне также нуждаются в большем количестве беспилотников, ведь их уязвимы для украинского ПВО.

Так, в нынешних условиях, вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней . Многие из утраченных средств нельзя быстро восстановить. Вероятно, это помешает российским операциям в Украине.

Потери врага: коротко

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