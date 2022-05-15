Наступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп
Впрочем, сейчас наступление России на этом направлении потеряло темп и значительно отстало от графика. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
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Так, за последний месяц, несмотря на мелкие первоначальные успехи, России не удалось достичь существенных территориальных успехов на Донбассе, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.
Сейчас Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, привлеченных в Украине с февраля.
– говорится в сообщении.
Разведка Британии прогнозирует, что эти потери, скорее всего, будут усиливаться потерей критических факторов, таких как мостовое оборудование и разведка, наблюдение и разведывательные беспилотники.
В британской разведке добавили, что России и так не хватало мостового оборудования во время всей войны, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. Россияне также нуждаются в большем количестве беспилотников, ведь их уязвимы для украинского ПВО.
Так, в нынешних условиях, вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней . Многие из утраченных средств нельзя быстро восстановить. Вероятно, это помешает российским операциям в Украине.
Потери врага: коротко
- По состоянию на 15 мая потери вражеской армии составляют 27400 бойцов, а также 1218 танков, 551 артиллерийскую систему, 88 ПВО, 200 самолетов и многие другие техники.
- 14 мая наши бойцы опубликовали видео, на котором заметно, как грандиозно ВСУ разгромили войска России на переправе возле Белогоровки на Луганщине. То есть россияне все никак не могут организовать переправу своих сил через Северский Донец в Луганской области.
- На 80 день войны наши бойцы отбили 9 атак врага на Востоке . Они уничтожили до 80 кафиров, 3 танка, 2 БТР, а также минометы и артиллерию.
- Воздушные силы ВСУ сбили очередной истребитель российских кафиров. Он уже 201 на счету у наших бойцов.
- Кроме того, известно, что тела российских военных Украина хранится в вагонах-рефрижераторах . В частности, речь идет о телах тех оккупантов, которые собрали после боев в Киевской и Черниговской областях.
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