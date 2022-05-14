Луганская область остается активным полем битвы защитников Украины с врагом. Оккупанты пытаются подтягивать резервы, но наши герои не дают им воплотить свои планы.

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"Чернобаевский синдром"

Российским оккупантам все никак не удается организовать переправу своих сил через Северский Донец в Луганской области. Враг не устает восстанавливать переправу, где воины ВСУ разбивают силы врага вдребезги.

Конечно, способность россиян к обучению, анализу и выводам никогда не была среди козырей врага, но такая упорная отправка своих сил говорит лишь о желании оккупантов превзойти "подвиг" в Чернобаевке.

Уничтожение врага возле Белогоровки: видео

Новости с фронта: коротко о главных событиях

Российские оккупанты работают над усилением своего ПВО на острове Змеиный. Без него враг не будет привлекать Черноморский флот, ведь потеря флагмана "Москва", нескольких катеров и попадание в другие корабли нанесли им большой ущерб.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донбассе. Как сообщили в Генеральном штабе, россиянам удалось добиться незначительных успехов в районе Авдеевки.

Россия стала искать варианты выхода из войны, но с сохранением каких-либо своих позиций. Помочь ей в этом должны посредники, например, Франция, Германия или Турция. В частности, Эммануэль Макрон уже предложил Владимиру Зеленскому, чтобы Украина отказалась от некоторых своих территорий, чтобы остановить войну.

Турция заявила о готовности принять активное участие в спасении героических защитников Мариуполя. Согласно ее предложению, она готова предоставить судно и эвакуировать украинских бойцов через Черное море.

Многим жителям Мариуполя удалось эвакуироваться в Запорожье: в город прибыла большая колонна с людьми. По предварительным оценкам, из блокированного Мариуполя прибыло от 500 до 1000 автомобилей.

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