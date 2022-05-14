О Мелитополе в новостях говорили немало. Чего только стоит похищение мэра города Ивана Федорова. Местные жители противостоят оккупации, несмотря на усилия россиян. Иначе быть не может, потому что Мелитополь – это Украина!

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В рамках проекта "Интервью24" 24 канал пообщался с Татьяной. Она сейчас находится на подконтрольной Украине территории, однако ее родители – в оккупированном Мелитополе. Поэтому из соображений безопасности мы не публикуем данных о Татьяне, чтобы не подвергать ее близких опасности.

Родители не хотят покидать Мелитополь

В первую очередь хотел бы спросить о первом дне войны. Планировали ли вы уехать из дома и просили ли родителей тоже уехать из Мелитополя?

Первый день у нас начался как у всех со взрывов в 5 утра. Мы живем около аэропорта. Муж как раз проснулся, потому что собирался на работу и началось… Из дома мы не планировали и не планируем выезжать. Только если орки, не дай Бог, прорвутся, только тогда.

Относительно родителей, да, конечно. Мы каждый день были на связи и я просила родителей уехать, но ведь родители как родители. Они никуда не хотели и сейчас не хотят уезжать.

Удается держать постоянную связь с родителями? Потому что есть разные сообщения о проблемах со связью в Мелитополе

Да, проблемы были. Впервые связь исчезла на 3 дня еще в марте. Потом наладили. Потом еще было, без связи Мелитополь был больше недели. Люди пробовали переключаться на разных операторов, в основном на Lifecell. Выходили на высокие точки, мосты и ловили связь.

В этот период я не общалась с родителями и это было очень тяжело. С кем появлялась связь, сообщали, что пропадал свет кое-где и вода. Потом по чуть-чуть все восстанавливали.

Что сейчас происходит в городе

Они вампо телефону много рассказывают о нынешней ситуации в городе?

Именно родители почти ничего не рассказывают. Они никуда не ходят. Друзья рассказывают… Сейчас в Мелитополе люди делятся на тех, кто за Украину и на тех, кто за Россию, Кто-то по своей воле переходит на ту сторону. Кто-то только вид делают, чтобы выжить. Работы в городе совсем нет. Только магазины и рынки. Наших товаров почти нет. Все завозят из Крыма: и продукты и промышленные товары.

Всех выезжающих из города на блок-постах регистрируют. Орков интересует прописка, потому что потом в эти квартиры они и заселяются.

Похищают людей. Что с ними – неизвестно. Потом в их домах тоже живут оккупанты. Одного мужчину похитили, а затем пришли к нему домой, выгнали из квартиры его мать и поселились.

Эти орки ходят по парикмахерским и салонам красоты. Если увидят, что девушки без колец, то пристают к ним. Некоторые военные совсем, так скажем, не культурные...

Там, где был военный городок, там полностью поселились рашисты. С трикотажной фабрики вывезли всю готовую продукцию и оборудование.

Как похищение Ивана Федорова повлияло на митинги

Мелитополь – один из тех городов, который активно сопротивлялся оккупации с первых дней. Люди выходили на митинги. Рассказывали ли вам друзья об этом? И повлияло ли похищение мэра на настроения тех, кто выступал против оккупации?

С самого начала были активные митинги. Однако, когда похитили мэра, а затем активистку Ольгу Гайсумову, митинги стихли. В тот период многих похитили сразу



Ольга Гайсумова / Фото из соцсетей активистки

Я так поняла, что кто выходил на митинги и потом их не стало, то это люди, которые просто выехали из города. Сейчас каждый день исчезают один-два человека, это минимум

Из нескольких оккупированных городов уехали мэры и местные жители, к этому относятся несколько негативно. С Иваном Федоровым ситуация иная, но по возвращении из плена он не вернулся в Мелитополь. С пониманием ли к этому относятся в городе? Может быть, видят в этом предательство?

Тоже 50/50. Кто-то с пониманием относится к этому, а кто-то все грехи на него вешает.

Оккупанты для пропаганды "открыли магазины"

Недавно мэр говорил, что Мелитополь близок к гуманитарной катастрофе, вы тоже упомянули о том, что есть проблема с продуктами. Россияне активно возят "гумпомощь" на оккупированные территории, берут ли ее в городе?

Да, берут продукты и пожилые люди, и молодежь. Большая проблема в городе с лекарствами. В основном тоже завозят из Крыма, но цена просто космическая. Из Запорожья волонтеры как-то завозят лекарства.

Моя подруга ждала 2 недели. Например, обычный "Гидазепам" стоит 2 000 гривен.

Открыли 3 магазина "Мера", но товара там совсем немного. Для картинки сняли и все.

О гауляйтерах в городе и "победобесие" 9 мая

Россияне назначили своих гауляйтеров в городе. Что известно о них? Те предатели как-то "отмечались" в жизни Мелитополя до оккупации?

О Гале (Галине Данильченко – 24 канал) совсем ничего не слышала раньше. Я 8 лет уже в Мелитополе не живу.

Балицкий… Он всегда был за Россию. Еще с 90-х у его семьи был бизнес в городе, а дальше по нарастающей. Был депутатом местным, затем в Верховной Раде от ОПЗЖ.



Предатели и коллаборанты – Галина Данильченко и Евгений Балицкий / Коллаж 24 канала

9 мая на временно оккупированных территориях россияне пытались устроить "победобесие", к которому готовились неделями. Рассказывали ли вам друзья, как прошел этот день в городе?

Это был Советский союз. Много людей не местных было. Но и местных хватало. В колонне людей Гали не было никого. Только военные контролировали строй колонны "Бессмертный полк".

В парке гуляли как в обычный праздник. Музыка. Вечером салют. Еще говорили, что не всех пускали в колонну. Кое-кто тоже хотел пройтись, а не получилось. С чем это связано – никто не знает.

Учебные заведения в городе не работают

Еще около месяца назад появлялась информация о том, что все учебные заведения Мелитополя обязывают перейти на русский, в том числе и школы. Возможно, среди ваших друзей есть те, у кого дети – школьники. Что они об этом рассказывают?

Показывали ролик по местному телевидению. В нем все полностью ложь. Никакие школы и садики не работали. Были такие родители, что готовы были отправить ребенка, но не было куда.

Сбор директоров школ был в Автомоторном техникуме. Собрала их Галя с "директором" техникума Шапуровой Еленой, которую одно время отстранили от должности за махинации.

Когда директора подали заявления об увольнениях, Галя сказала военным "на х*й их из города".

Так учебные заведения сейчас не работают вообще?

Совсем не работают, все школьники дома. Дистанционки тоже нет. Дочке моей подруге уже и табель выдали. Условно. Оценки итоговые поскидывали классные руководители.

Если уж говорить о фейках, то недавно был еще один о том, как в Мелитополе якобы обрадовались рублям в обороте. Действительно ли там рубли, или гривна в обороте?

В Мелитополе пока гривны. Только военные с рублями ходят. В новых магазинах расплачиваются рублями. На базарах только гривны, в маленьких магазинах тоже гривны.



Оккупанты наполняют Мелитополь советской символикой / Фото "Первый Запорожский"

Как родители сейчас живут в оккупированном Мелитополе

Когда вы разговариваете с родителями, о чем они вам рассказывают? Как они сейчас?

Они радуются, что у них тихо пока. Сняли пенсию за 6 процентов, и уже радость, что деньги есть. Терминалы у них не работают.

Они стараются никуда не выходить. Ни с кем не общаются. Ибо ходят засланцы по городу и слушают, кто о чем говорит. Наводят на людей.

У них только российская пропаганда. Наших каналов совсем нет. Все новости узнают только из интернета. Из Мелитополя орки обстреливают Запорожье и Херсон.

Хочется, чтобы все виновные были наказаны

Если бы у вас сейчас была возможность обратиться к миру, иностранным правительствам и тому подобное, что бы вы сказали им?

Если к правительствам, то я бы требовала, чтобы они наконец-то перестали думать о политике, о планировании как будет выглядеть та или иная страна, а начали думать о людях прежде всего. Это в первую очередь. А потом, чтобы весь мир приложил максимум усилий, чтобы состоялся суд над всеми виновными в этой войне. И чтобы этот суд не растянулся на годы и десятилетия, а прошло все в кратчайшие сроки.

Что вы сделаете в первую очередь после победы?

Очень надеемся, что война (или активные обстрелы) закончится к концу лета. И мы сходим на нашу речку и будем вдыхать воздух свободы.

Российские кафиры вторглись в Украину и разрушили не одну жизнь, не одно жилье. Разрушили не одну мечту, не один дом. Но все мы прекрасно знаем, что за любое преступление обязательно будет наказание. Это ожидает и тех, кто принес на нашу землю слезы и боль, тех, кто заставил людей покинуть дома или оккупировал их. Мы все вернем и все отстроим, но отнятые жизнь и покой навеки будут на совести захватчиков.