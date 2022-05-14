О том, что происходит на Змеином и какие планы у российских оккупантов на этот остров рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Враг хочет увеличить там свое присутствие.

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Ситуация на Змеином и окрестностях

По информации наших военных, наращивание военного присутствия российских захватчиков на украинском острове Змеиный не является их конечной целью. Ведь кроме этого они еще усиливают там систему противовоздушной обороны.

Также боевые российские корабли до сих пор находятся в водах морей. В Генштабе сообщают, что корабли черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей выполняют определенные задачи. Они должны изолировать район ведения боевых действий.

Также говорится об изоляции района ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.