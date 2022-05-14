Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он также добавил, что эскалация в Черном море вряд ли возможна, ведь Россия боится за свои корабли после потопления крейсера "Москва".

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Все зависит от ситуации на острове Змеиный. Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, до тех пор они ничего с Черноморским флотом делать не будут. Поэтому ключевой вопрос на самом деле, как будет себя дальше чувствовать российский флот, решит битва за Змеиный,

– говорит Денисенко.

Какая ситуация на южном направлении фронта

Относительно ситуации в Запорожской области, советник главы МВД отметил, что она такая же, как и на Херсонщине – Россия там пытается максимально ускорять процессы "цементирования" власти.

Бердянск, Мелитополь, Энергодар – это города, где они пытаются максимально укрепиться и максимально расставить всех своих гауляйтеров, с тем, чтобы показать власть на этих территориях,

– сообщает советник Монастырского.

Говорить о том, что они собираются оттуда уходить мирным путем, к сожалению, не можем. Здесь мы должны понимать, что освободить эти территории будет невероятно сложно именно дипломатическим путем, говорит Денисенко.

События на острове Змеиный – что известно

После ряда потерь на Змеином, российские оккупанты в дальнейшем перебрасывают туда комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий 13 мая.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что российские оккупанты снова пытаются усилить свое военное присутствие на острове Змеиный. Таким образом, враг хочет заблокировать морские коммуникации Украины.

Кроме того, благодаря контролю над островом захватчики ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Глава управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за остров до тех пор, пока это будет необходимо, пока он не будет освобожден от оккупантов. Змеиный очень важен, ведь он дает контроль над абсолютно всеми морскими торговыми путями.

Кроме того, этот остров – теоретически единственный регион, через который Россия может попытаться высадить свой тактический воздушный десант на территорию Приднестровья.

Как стало известно 13 мая, на Змеином оккупанты оставили большие метки в виде буквы "Z". Кроме того, россияне пытались достать со дна Черного моря возле острова свой затонувший катер.

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