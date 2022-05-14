Про те, що коїться на Зміїному і які плани в російських окупантів на цей острів розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Ворог хоче збільшити там свою присутність.

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Ситуація на Зміїному та околицях

За інформацією наших військових, нарощення військової присутності російських загарбників на українському острові Зміїний не є їх остаточною метою. Адже окрім цього, вони ще посилюють там систему протиповітряної оборони.

Також бойові російські кораблі досі перебувають в водах морів. У Генштабі повідомляють, що кораблі чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують певні завдання. Вони повинні ізолювати район ведення бойових дій.

Також мовиться про ізоляцію району ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

