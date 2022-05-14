У севастопольському військовому шпиталі переповнено хірургії та травматології. Через таке навантаження в палатах встановлюється по 40 ліжок.

Важливо Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка

Крім того, на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові через велику кількість поранених російських військових.

Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться,

– розповіли в українській розвідці.

Відправлення чоловіків у військкомати

Від окупаційної влади на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження, аби чоловіків відправляли до місцевих військкоматів. Проте не всіх, а кількість залежить від того, скільки загалом їх є в компанії.

Чоловікам пропонується підписати контракти зі збройними силами Росії терміном від 3 місяців до 1 року. При цьому обіцяють несення служби нібито на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

"Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій", – повідомили у розвідці.

Останні новини з острова Зміїний

У Міністерстві оборони України повідомили, що російські окупанти знову намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний. Росіяни хочуть заблокувати морські комунікації України.

Кирило Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

Острів Зміїний – це стратегічно важливий пункт, якщо говорити про можливість для Росії висадки тактичного морського десанту. А також це теоретично єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити тактичний повітряний десант на територію окупованого росіянами Придністров'я у Молдові.

Супутники зафіксували на українському острові Зміїний великі мітки у вигляді літери "Z". Вона стала в Росії символом війни проти України.

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