В колонне было от 500 до 1000 автомобилей, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупанты пропустили людей, поэтому Андрющенко анонсировал, что уже ждем наших мариупольцев дома. Он также показал фото длинной колонны машин.

Эвакуация мариупольцев / Фото Петра Андрющенко



Колонну мариупольцев пропустили в Запорожье / Фото Петра Андрющенко

Как происходила эвакуация из Мариуполя

Украина и международные партнеры 2 месяца пытались договориться с Путиным относительно эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Благодаря международной огласке и политическому давлению ситуация сдвинулась с места.

Первая эвакуация прошла 1 мая. Тогда с территории завода забрали более сотни гражданских людей – они прибыли в Запорожье. Несмотря на то, что тогда забрали не всех гражданских, россияне прорвались на территорию завода и начали штурм.

Параллельно с этими событиями в российские оккупанты заблокировали большую часть автобусов с эвакуированными мариупольцами. В заложниках ситуации оказались около 2 тысяч мирных жителей города. Эвакуация в Запорожье постоянно срывалась. 3 мая Вадим Бойченко сообщил, что часть колонны смогла отправиться в Запорожье.

6 мая генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что из Мариуполя удалось вывезти около 500 мариупольцев. Ирина Верещук отметила, что удалось вывезти всех детей, женщин и пожилых людей.

Защитники Мариуполя напоминают, что нужно срочно забрать и раненых военных, которых около 500. Они умирают в страшных мучениях, ведь у них нет должного лечения. Украинские власти ведут переговоры относительно эвакуации тяжелораненых военных – нуждающихся в неотложной помощи.

Родные бойцов просят об экстракции. Это процедура, при которой третья страна выступает посредником и помогает увезти военных. В таком случае они должны находиться на нейтральной территории до конца войны.

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