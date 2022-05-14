Украинские воины за день уничтожили 80 российских оккупантов
О ситуации на Востоке рассказали в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток". Там заявили, что 14 мая россияне совершили 9 атак.
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Также украинские защитники отметили, что бои с войсками агрессора продолжаются до сих пор.
В течение суток бесстрашные Вооруженные Силы Украины нанесли врагу немалые потери на Востоке. В частности, ВСУ удалось уничтожить:
- личного состава – до 80;
- танков – 3;
- БТР – 2;
- артиллерия – 1;
- минометы – 4;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 3.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ утром 14 мая сообщили свежие потери российских военных. Сообщается, что на войне в Украине уже погибли более 27 тысяч российских военных.
- Как известно, Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях. Поэтому россияне решили отступать и взорвали три моста, чтобы замедлить контрнаступление наших защитников.
- В Институте изучения войны допустили, что Украина выиграла битву за Харьков. Россияне не смогли ни оцепить город, ни захватить. Кроме того, войска агрессора не пытались удержать свои позиции.
- Утром 14 мая в Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне отступают по Харьковскому направлению. Вооруженные силы России впервые за долгое время не бомбили Харьков, но беспощадно били по области.
- В вечерней сводке в Генштабе ВСУ отметили, что на Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточили все свои основные усилия на удержании ранее занятых позиций. Они пытаются контролировать маршруты снабжения по автодорогам к северу и востоку от областного центра – Харькова.
- Также сообщалось, что российские военные проводят штурмовые действия на Донбассе и, к сожалению, имеют частичный успех в районе Авдеевки. Кроме того, оккупанты усиливают противовоздушную оборону на острове Змеиный.
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