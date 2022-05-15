Наступ на Донбасі відстав від графіка і втратив темп
Втім, зараз наступ Росії на цьому напрямку втратив темп і значно відстав від графіка. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
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Так, за останній місяць попри дрібні початкові успіхи, Росії не вдалося досягти істотних територіальних успіхів на Донбасі, а виснаження її військ – незмінно на високому рівні.
Зараз Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого,
– йдеться у повідомленні.
Розвідка Британії прогнозує, що ці втрати, наімовірніше, будуть посилюватися втратою критичних факторів, як-от мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.
У британській розвідці додали, що Росії і так не вистачало мостового обладнання протягом усієї війни, що сповільнювало та обмежувало наступальні маневри. Росіяни також відчувають потребу у більшій кількості безпілотників, адже їхні вразливі для української ППО.
Так, за нинішніх умов, навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів. Багато з втрачених засобів не можна швидко відновити. Ймовірно, це стане на заваді російським операціям в Україні.
Втрати ворога: коротко
- Станом на 15 травня втрати ворожої армії становлять 27 400 бійців, а також 1218 танків, 551 артилерійську систему, 88 ППО, 200 літаків та багато іншої техніки.
- 14 травня наші бійці опублікували відео, на якому помітно, як грандіозно ЗСУ розгромили війська Росії на переправі біля Білогорівки, що на Луганщині. Тобто росіяни все ніяк не можуть організувати переправу своїх сил через Сіверський Донець на Луганщині.
- На 80 день війни наші бійці відбили 9 атак ворога на Сході. Вони знищили до 80 окупантів, 3 танки, 2 БТР, а також міномети та артилерію.
- Повітряні сили ЗСУ збили черговий винищувач російських окупантів. Він вже 201 на рахунку в наших бійців.
- Окрім того, відомо, що тіла російських військових Україна зберігає у вагонах-рефрижераторах. Зокрема мовиться про тіла тих окупантів, які зібрали після боїв у Київській та Чернігівській областях.
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