Зокрема мовиться про тіла тих окупантів, які зібрали після боїв у Київській та Чернігівській областях. Україна готова повернути їх державі-агресорці.

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Україна дотримується міжнародного права

Як пояснив глава військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін, наша держава діє відповідно до міжнародного права.

Згідно із нормами міжнародного гуманітарного права (Україна їх неухильно дотримується), після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни,

– наголосив Лямзін.

Україна, як відзначив він, готова повернути тіла агресору.

По Україні стояло кілька рефрижераторів

Глава військово-цивільного співробітництва розповів, що в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторів, де зберігалися тіла російських військових. Сотні тіл були на об'єкті на околиці Києва.

До речі! Станом на 8 травня до Міністерства внутрішніх справ України на лінію довіри надійшло 12 тисяч звернень від родичів російських солдатів. Ще понад 20 тисяч – отримали зі спеціального бота з телеграм-каналу "Ищи своих".

Доказ воєнних злочинів Росії

Вагон-рефрижератор з тілами загиблих російських військових показали і в сюжеті телеканалу Al Jazeera (обережно, 18+).

Там показали трупи російських солдатів у Київській області, яких країна-окупантка відмовляється забирати. Лямзін відзначив, кожен убитий окупант – це доказ воєнних злочинів Росії в Україні.

Нагадаємо, що станом на 13 травня Збройні Сили України знищили вже 26 900 окупантів. Про це повідомили у Генштабі.

Росія відмовляється забирати тіла мертвих військових

Російська сторона з початку повномасштабної війни відмовляється забирати тіла своїх мертвих військових. Трупи просто залишають гнити на вулиці.

Наприклад, на Харківщині окупанти залишили тіла навіть у приватних будинках. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також трупи кидають в ангари, навіть не ідентифікуючи загиблих. Про це свідчить перехоплена розмова загарбника Службою безпеки України.

Для України велика кількість трупів окупантів могла спричинити епідеміологічну катастрофу і поширити інфекційні інфекції. Тому в березні Кабінет міністрів визначив порядок забезпечення збору тіл.

Наша держава намагається ідентифікувати тіла агресорів, адже дотримується норм міжнародного права .

. Попри гуманність української сторони, Росія порушує всі можливі правила і не дозволяє нашій державі забирати тіла загиблих бійців.

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