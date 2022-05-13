Про це 13 травня розповіли в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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"Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.

Росіяни зазнали таких втрат:

приблизно 130 солдатів;

2 танки;

1 бронетранспортер;

5 бойових машин піхоти;

1 бойову машину десанту;

2 міномети;

2 автомобілі;

2 безпілотники.

Нове страшне місце для росіян

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, в регіоні з'явилося місце, яке за епічністю перевершує Чорнобаївку. Мовиться про Білогорівку. Окупанти постійно намагаються прокласти понтонну переправу через Сіверський Донець, хоч там знищили майже 90 одиниць та спалили безліч росіян.

Крім цього, нацгвардійцям вдалось навіть ліквідувати катер. Серед окупантів вже ширяться чутки про небезпеку Білогорівки. Про це мовиться в перехоплених розмовах.