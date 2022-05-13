Об этом 13 мая рассказали в Оперативно-тактической группировке "Восток".

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"В течение суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, нанесли огненное поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады псевдореспублики", – рассказали военные.

Россияне понесли такие потери: