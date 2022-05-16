В частности, группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. В этих двух направлениях враг сосредоточил почти все свои силы.

Обстрелы Одессы и Николаева и вражеская ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны

Воины ООС продолжают уничтожать вражескую технику

Как отметили в группировке, вдоль всей полосы обороны россияне применяют почти все виды оружия. боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

Важно: россияне обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан, среди них – ребенок.

Так, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил не сдаются и дают отпор оккупанту. В частности, сегодня они отбили 11 атак врага, но на 3 локациях бои продолжаются до сих пор.

16 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

1 зенитный ракетный комплекс "Тор";

5 танков;

6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);

12 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Свежие потери врага

За 82 дня полномасштабной войны наши военные ликвидировали 27 700 российских оккупантов. В Генштабе отчитываются, что среди потерь за последние сутки были следующие:

личного состава – 300 человек;

танков – 8 единиц;

боевых бронированных машин – 16 единиц;

артиллерийских систем – 22 единицы;

вертолетов – 1 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;

крылатых ракет – 2 единицы;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 единиц.

Украинские военные констатировали, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки они наблюдали на Бахмутском и Запорожском направлениях.