В частности, группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. В этих двух направлениях враг сосредоточил почти все свои силы.

Обстрелы Одессы и Николаева и вражеская ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны

Воины ООС продолжают уничтожать вражескую технику

Как отметили в группировке, вдоль всей полосы обороны россияне применяют почти все виды оружия. боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

Так, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил не сдаются и дают отпор оккупанту. В частности, сегодня они отбили 11 атак врага, но на 3 локациях бои продолжаются до сих пор.

16 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
  • 5 танков;
  • 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);
  • 12 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Свежие потери врага

За 82 дня полномасштабной войны наши военные ликвидировали 27 700 российских оккупантов. В Генштабе отчитываются, что среди потерь за последние сутки были следующие:

  • личного состава – 300 человек;
  • танков – 8 единиц;
  • боевых бронированных машин – 16 единиц;
  • артиллерийских систем – 22 единицы;
  • вертолетов – 1 единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;
  • крылатых ракет – 2 единицы;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 единиц.

Украинские военные констатировали, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки они наблюдали на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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