Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют неприятеля. Количество потерь россиян не является окончательным, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.

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Потери врага по состоянию на 16 мая

личного состава – 27 700 человек;

танков – 1 228 единиц;

боевых бронированных машин – 2 974 единицы;

артиллерийских систем – 577 единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средств ПВО – 89 единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 165 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 101 единица;

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 единиц;

специальной техники – 42 единицы;

крылатых ракет – 97 единиц.

Потери россиян за последние сутки

В Генштабе отчитываются, что среди вышеприведенных потерь за последние сутки были следующие:

личного состава – 300 человек;

танков – 8 единиц;

боевых бронированных машин – 16 единиц;

артиллерийских систем – 22 единицы;

вертолетов – 1 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;

крылатых ракет – 2 единицы;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 единиц.

Украинские военные констатировали, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки они наблюдали на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Последние новости с фронта

Бои за украинскую землю продолжаются на Востоке и Юге нашего государства. Теперь враг больше всего сосредоточился на Донбассе. Там они сейчас пытаются идти в наступление на украинские силы вблизи Северодонецка. Эта точка наиболее горячая сейчас в этой фазе войны.

Кроме того, россияне продолжают бить по Донбассу всеми возможными бомбами и видами оружия. Российские оккупанты в очередной раз ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12.

У ВСУ есть значительные успехи на Харьковщине. Там наши воины осуществляют контрнаступательные действия и успешно оттесняют врага к границам. Но россияне еще на что-то надеются и пытаются этому помешать. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что остановить ВСУ на этом направлении уже невозможно.

Как ВСУ разбивают врага: смотрите видео