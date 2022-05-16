Защитники уверенно оттесняют оккупантов на Харьковщине
Об этом заявил советник министра обороны Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Контрнаступление ВСУ уже невозможно остановить. Россияне это тоже чувствуют, именно поэтому они хаотично, а иногда не хаотично, но отступают, взрываются мосты, чтобы остановить контрнаступление,
– отметил Денисенко.
Советник еще раз подчеркнул, что остановить контрнаступление украинских военных уже практически невозможно. Это важно и нужно, потому что так мы сможем зайти в тыл их группировки.
Также, по его мнению, именно поэтому наступление на Изюмском направлении приостановилось.
В то же время в Генштабе ВСУ сегодня сообщили, что российские захватчики планируют возобновлять наступление в районе города Изюм. Оккупанты всеми силами пытаются помешать нашим военным дойти до границы с Россией.
Актуально о ситуации на Харьковщине
- ВСУ продолжают вытеснять оккупантов от Харькова и освобождают населенные пункты один за другим. В частности, удалось восстановить контроль над такими поселками: Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
- Один из батальонов ТрО выбил российских военных вплоть до государственной границы с Россией.
- Убегая российские оккупанты оставили после себя уничтоженные дома, парки и даже детские аттракционы.
- В полиции показали поселок Степанки, который недавно удалось освободить от вражеской оккупации. В нем оккупанты разрушили все, что только могли: жилые дома, частные дворы, автомобили. По данным следователей, захватчики убивали местных жителей.
- Россиянам приходится отступать – недавно оккупанты взорвали три моста в Харьковской области. Основная цель захватчиков – замедлить контрнаступление ВСУ.
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