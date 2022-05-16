Защитники уверенно оттесняют оккупантов на Харьковщине

Об этом заявил советник министра обороны Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Контрнаступление ВСУ уже невозможно остановить. Россияне это тоже чувствуют, именно поэтому они хаотично, а иногда не хаотично, но отступают, взрываются мосты, чтобы остановить контрнаступление,

– отметил Денисенко.

Советник еще раз подчеркнул, что остановить контрнаступление украинских военных уже практически невозможно. Это важно и нужно, потому что так мы сможем зайти в тыл их группировки.

Также, по его мнению, именно поэтому наступление на Изюмском направлении приостановилось.

В то же время в Генштабе ВСУ сегодня сообщили, что российские захватчики планируют возобновлять наступление в районе города Изюм. Оккупанты всеми силами пытаются помешать нашим военным дойти до границы с Россией.

Обратите внимание ! Москва бросает на Харьковское направление людей, мобилизованных на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Луганской и Донецкой области. Делают это для того, чтобы не разрешить украинским защитникам продвинуться к границе с Россией.

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