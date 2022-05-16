Именно Северодонецк сейчас является самой горячей точкой в войне, которую Россия начала против Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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"Мы понимаем, что по состоянию на сейчас ключевая точка скопления россиян, наступления – Луганщина, город Северодонецк, прежде всего. Мы понимаем, что россияне концентрируются там. Это единственная точка, где они действительно могут иметь какие-то определенные продвижения", – заявил Вадим Денисенко.

Это понимает и украинское военное руководство. Следовательно, чтобы не дать возможности российским оккупантам продвинуться вперед, воины Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах. Так, в результате успешно проведенной операции, были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Речь идет о мосте через реку Борова, что в окрестностях Северодонецка. Цель подрыва – сдерживание наступления оккупационных сил России на Лисичанск и Северодонецк.

Видео уничтожения моста между Северодонецком и Рубежным украинскими ССО

По словам Вадима Денисенко, именно там ожидаются самые горячие бои в ближайшие дни.

Причиной, почему оккупанты решили сосредоточить свое внимание именно там, является желание взять украинских военных в окружение.

"Именно поэтому россияне и концентрируются там. Там возможно малое кольцо. Они сначала думали брать в кольцо всю Донецкую и Луганскую области. Здесь ничего не удается, потому они сконцентрировались там. Надеюсь, что и там им ничего не удастся", – рассказал Вадим Денисенко.

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На двух других направлениях, где враг тоже активно пытался продвинуться вперед, им ничего не удалось – украинские защитники сдержали наступление. Это Изюмское и Авдеевское направления. По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

В целом на Донецком и Луганском направлениях 15 мая были отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются.