На 82-й день полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу и мастерски ликвидируют российские силы. Такую информацию сообщили в утренней сводке Сил обороны Запорожского края. Там отметили, что по состоянию на 23:00 15 мая общая оперативная обстановка на юго-восточном направлении не претерпела существенных изменений.

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Направления Гуляйполя, Малиновки, Большой Новоселки Донецкой области под прицелом у врага. Российские военные продолжают главные усилия сосредоточивать именно туда.

Силы обороны Запорожского края сообщают, что на других рубежах по линии разграничения украинские защитники ведут активную маневренную оборону, наносят контрудары, чем сдерживают нашествие захватчиков.

За прошедшие сутки 15 мая украинские воины мастерски ликвидировали:

️личного состава – 37 человек, 54 ранены;

танков – 1 ед;

реактивных систем залпового огня "Град" – 2 ед;

боевых бронированных машин – 15 ед, из них один ББМ "Тигр";

автомобильной техники – 6 ед;

противотанковых ракетных комплексов – 2 ед;

Отмечается, что ВСУ уничтожили вражеский склад хранения боеприпасов и захватили одну БМП-3.

Спикер Сил обороны Запорожья рассказал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области активно развивается движение сопротивления. Особенно заметна работа патриотов в Мелитополе.

Какая ситуация в Запорожье сейчас:

Войско врага активных боевых действий на позиции ВСУ не проводило. В частности, фиксировались локальные боевіе столкновения, обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов, попытки ведения контрбатарейной борьбы. Россияне проводили воздушную разведку с помощью БПЛА, чтобы улучшить свое тактическое положение. По словам пресс-секретаря Сил обороны Запорожья, противник наращивает инженерное оборудование занятых позиций области.

Территориальная оборона городов обороняет территорию и наносит урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

Пиротехнические подразделения ГСЧС уничтожили 2 кассетных элемента 3Б30 в селе Новояковлевка Запорожского района.

В целом город Запорожье продолжает жить в прифронтовых условиях. Отмечается, что коммунальные службы и предприятия критической инфраструктуры продолжают работать стабильно.

Населенные пункты Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г. Орехов и г. Гуляйполе) остаются временно неподконтрольными территориями.

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