Однако 30 взрослых и 6 детей смогли спасти. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что, к счастью, все целы, люди уже в безопасности.

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По его словам, власти возобновили эвакуацию, несмотря на сложные условия. Ведь с обострением ситуации стало больше желающих выехать с Луганщины.

Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, россияне открыли огонь из "Градов",

– сообщил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что также в этот день спасли 8 жителей Врубовки и 32 из Горной общины.



Гайдай показал эвакуированных людей с Луганщины / Фото из его телеграма

К слову, ранее Сергей Гайдай сообщил, что из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли выехать в безопасное место.

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Ситуация в Луганской области напряженная, но Вооруженные Силы Украины продолжают бороться против российских оккупантов. На днях захватчики пытались штурмовать Горную общину и территорию возле Сиротиного. Однако им ничего не удалось: ВСУ уничтожили много россиян, поэтому они были вынуждены отступать.

В течение 16 мая оккупанты осуществили обстрелы 48 населенных пунктов, которые расположены на востоке Украины, в частности: Авдеевка, Соледар, Бахмут, несколько населенных пунктов Северодонецкого района. В результате бесчеловечных обстрелов на Донбассе погибли 22 мирных жителя, 11 раненых. Оккупанты повредили и уничтожили 65 жилых домов

Кроме того, 16 мая в зоне ООС украинские военные отразили 11 атак врага. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем, 12 бронированных машин. Силы ПВО сбили Су-25 и три беспилотника "Орлан-10".

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, Северодонецк сейчас – самая горячая точка в этой войне. Это единственная точка, где оккупанты сейчас могут несколько продвигаться.

Как сообщал Сергей Гайдай еще 15 мая, Украина пока контролирует только 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и прилегающие к этим городам поселки городского типа и села.

С 2014 года российские оккупанты захватили лишь 30% территории Луганской области. Сейчас украинские военные вынуждены были отступить, чтобы не растягивать линию обороны. Гайдай считает, что это верное решение. ВСУ надежно обороняются.

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