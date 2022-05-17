Как отмечают в МВД Украины, аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила оккупантов. Они пытались обустроить переправу через Северский Донец. После создания понтонного моста захватчики планировали перебросить около десятка единиц бронированной техники, но не сложилось.

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Оккупанты продолжают пополнять подводный флот

Благодаря слаженной работе артиллеристы ВСУ не только оперативно получили информацию об оккупантах. Они еще и внесли определенные поправки во вражеские планы. Так, с помощью точного выстрела под воду ушла не только переправа оккупантов, но и российский танк, который ее преодолевал.

Остальная вражеская техника – танки, БМП, а также пехота – попытались укрыться от ударов. Но их очень быстро обнаружил беспилотник сотрудников ГПСУ.

ВСУ в очередной раз уничтожили оккупантов на реке Северский Донец: смотрите видео

Так что артиллерия с присущей украинцам щедростью "насыпала" врагу. Во время этого были уничтожены не только несколько единиц техники, но и несколько десятков российских захватчиков.

Заметим, что ежедневные потери врагов только растут. Только за минувшие сутки нашим военным удалось обезвредить 200 российских военных.

Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая

Если же говорить о цифрах с начала полномасштабного вторжения России, то ряды "двухсотых" пополнили 27 900 оккупантов. Эти цифры приблизительны, ведь подсчитать их точное количество в местах, где ведутся активные боевые действия, невозможно.

Превращают наши военные в металлолом вражескую технику. Так, российские захватчики остались без 1 235 танков, 3 009 боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 198 РСЗО, а также 90 средств ПВО.

Кроме того, на оснащении у врагов стало меньше автомобильной техники и цистерн с топливом – на 2 109 единиц, специальной техники – на 43 единицы, кораблей – на 13 единиц. Успешно "приземлили" также 201 самолет, 167 вертолетов, 436 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 97 крылатых ракет.

Белогоровку называют новой Чернобаевкой

Именно в поселке Белогоровка оккупанты пытаются обустраивать переправы через Северский Донец. Но на Луганщине они терпят одно поражение за другим. Заметим, что ни разу оккупантам не удавалось успешно перебросить свою технику.

Российские захватчики строят понтонные переправы. Наши военные уничтожают их вместе с техникой и живой силой. И так по кругу. Более того, там украинские военные смогли потопить даже вражеский катер.

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