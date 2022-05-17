По состоянию на 17 мая количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий невозможно.
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Потери врага по состоянию на 17 мая
- личного состава – 27 900 военных;
- танков – единиц;
- боевых бронированных машин – единиц;
- артиллерийских систем – единиц;
- РСЗО – единиц;
- средства ПВО – единиц;
- самолетов – единиц;
- вертолетов – единиц;
- автомобильной техники и цистерны с топливом – единица;
- кораблей/катеров – единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – единиц;
- специальной техники – единицы;
- крылатых ракет – единиц.
Что потеряли россияне за последние сутки
- личного состава – 200 человек;
- танков – 7 единиц;
- боевых бронированных машин – 35 единиц;
- артиллерийских систем – 1 единица;
- РСЗО – 3 единицы;
- средства ПВО – 1 единица;
- самолетов – 1 единица;
- вертолетов – 2 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 единиц;
- специальной техники – 1 единица.
Информация Генштаба о ситуации на фронте
- Украинские военные заметили активизацию движения россиян у острова Змеиный. В акватории Черного моря те ведут подъемно-спасательные работы на месте, где был уничтожен российский десантный катер. Хотят его поднять со дна. Как известно, за остров Змеиный продолжается ожесточенная борьба, ведь он является стратегически важным.
- Ситуация на приграничье Сумской области снова была неспокойная. Враг обстреливал наших пограничников из минометов в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области. На Северском направлении враг и в дальнейшем усиленно охраняет участки украинско-российской границы.
- Также ночью россияне обстреляли Львовскую область. Противовоздушная оборона сбила 3 крылатые ракеты. Одна ракета таки попала – пострадал военный объект в Яворовском районе. Пострадавших и жертв в результате обстрелов нет. Во Львовской области пояснили, что область атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
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